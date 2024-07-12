Diyarbakır'da erkek öğretmenin öldürülmesi soruşturmasında kadın meslektaşın dini nikahlı eşi de gözaltına alındı

3.Sayfa

Diyarbakır'da erkek öğretmenin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturmada, polise teslim olan kadın meslektaşının dini nikahlı eşi de gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Temmuz'da merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi'nde öğretmen Zeynep A'nın (39) evinde meslektaşı Osman K'nin (41) tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Zeynep A'nın ihbarı üzerine eve gelen polislere teslim olmasının ardından, dini nikahlı eşi Şeyhmus Y. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayapınar ilçesinde 9 Temmuz'da öğretmen Zeynep A'nın (39) evinde bulunduğu sırada meslektaşı Osman Karaaslan (41) tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunan Zeynep A. polise teslim olmuştu.

Gözaltına alınan Zeynep A. ile Osman Karaaslan'ın aynı okulda görev yaptıkları öğrenilmişti. - DİYARBAKIR