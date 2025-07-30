Diyarbakır\'da Firari İki Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 21 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.C. Kayapınar ilçesinde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.O. ise Sur ilçesinde icra edilen operasyonlarla yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR