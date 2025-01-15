Cezaevinden çıkan ağabeyinin gelişini kutlamak isterken parmağından oldu
Diyarbakır'da elinde havai fişek patlayan gencin parmağı koptu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde cezaevinden çıkan ağabeyinin gelişini kutlamak isteyen gencin, yaktığı havai fişeğin elinde patlaması sonucu parmağı koptu.
Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 51. Sokak'ta cezaevinden çıkan kişiyi ailesi coşkuyla karşıladı. O sırada ismi öğrenilmeyen gencin, cezaevinden çıkan ağabeyini karşılamak isterken havai fişeğin elinde patlaması sonucu parmağı koptu. Çevredekilerin yardımıyla kopan parmak bulunarak yaralıyla birlikte otomobille hastaneye götürüldü.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla çekildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Havai Fişek Kazası: Genç, Ağabeyinin Gelişini Kutlarken Parmaklarını Kaybetti - Son Dakika
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