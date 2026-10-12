Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 105 kişi yakalanıp adli makamlara sevk edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 105 kişi yakalanıp adli makamlara sevk edildi

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Diyarbakır\'da jandarma operasyonunda 105 kişi yakalanıp adli makamlara sevk edildi
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Diyarbakır'da jandarmanın JASAT koordinesinde düzenlediği operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 105 kişi yakalandı. Aralarında kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarından arananların da bulunduğu 105 kişi adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 105 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 20 yıl üzeri 2, 10-20 yıl arası 6, 5-10 yıl arası 19, 2-5 yıl arası 47, 2 yıl altı 31 olmak üzere toplamda 105 kişi yakalandı. Yakalanan 105 kişi adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiDiyarbakırJandarma3. SayfaGüvenlikGüncelJASATSuçSon Dakika

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