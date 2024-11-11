Diyarbakır'da Kapkaç Zanlısı 7 Olayda Karıştı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kapkaç Zanlısı 7 Olayda Karıştı

Diyarbakır\'da Kapkaç Zanlısı 7 Olayda Karıştı

Diyarbakır'da bir zanlı, dershane öğrencisini kandırarak telefonunu çaldı. Polis araştırma başlattı.

11.11.2024 12:12
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Diyarbakır'da 7 ayrı kapkaç olayına karıştığı belirtilen bir zanlı dershane öğrencilerini hedef aldı. Dershaneden çıkan ortaokul 3. sınıf öğrencisini kandıran zanlı, kız kardeşini aramak bahanesiyle aldığı telefonla kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay Kayapınar ilçesi Medya Mahallesinde bir pastahane önünde meydana geldi. Dershaneden çıkarak eve gitmeye çalışan 13 yaşındaki U.İ. isimli öğrenciye yaklaşan zanlı, babası ile tartıştığını ve bir kaç gündür eve gitmediğini belirterek kız kardeşini telefonla aramak istediğini söyleyip telefonu istedi. Telefonunu aldığı öğrenciyi oyalayan zanlı daha sonra kaçarak gözden kayboldu. Öğrencinin telefonunun alınma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Durumdan haberdar olan öğrencinin ailesi polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Yapılan incelemelerde zanlının 7 ayrı kapkaç olayına karıştığı belirtildi. Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Kapkaç Zanlısı 7 Olayda Karıştı - Son Dakika

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