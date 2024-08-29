Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Çocukla İlgili Yayın Yasağı Kararı Alındı

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Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince, 9 gündür kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayında yayın yasağı kararı alındı.

Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma konusu olayın mağduru olan çocuğun "fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişiminin korunması", "toplumsal baskı ve damgalanmanın önlenmesi amacıyla çocuğun üstün yararı ilkesinin öncelikli olarak gözetilmesi gerektiği", "soruşturmanın gizliliği esası gereği", "adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi", "delillerin karartılmasının önlenmesi", "tanıkların ve diğer ilgililerin güvenliği" ile "kamu düzeninin korunması" adına yayın yasağı talep edildi.

Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince, 5187 sayılı Yasanın 3/2 maddesi hükmündeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verildi. - DİYARBAKIR