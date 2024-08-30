Diyarbakır\'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran\'ın ağabeyi serbest bırakıldı

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G. (18) jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR
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