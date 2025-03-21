Diyarbakır'da Kaza Güvenlik Kamerasında

Diyarbakır'da bir kişinin yaralandığı kaza kamerada
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişinin yaralandığı otomobil kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, dün ilçede plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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