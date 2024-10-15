Diyarbakır\'da Makas Atan Araç Kazaya Neden Oldu

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde makas atan otomobilin refüje çarpıp aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu karşı şeritten geçen iki otomobile zarar verdi.

Urfa Bulvarı'da E.H. idaresindeki 34 AND423 plakalı otomobil, sürücüsünün makas atmasıyla önce refüje, daha sonra aydınlat direğine çarptı. Direğin devrilmesi sonucu karşı şeritte seyir halinde olan 32 ACF 682 ve 50 ED 678 plakalı otomobiller zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası oluşan trafik yoğunluğu polis kontrolünde sağlandı. - DİYARBAKIR