Diyarbakır'da muhtarlık kavgasında 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da muhtarlık kavgasında 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında 22 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Tutuklanan 5 kişi, diğerleri ise serbest bırakıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, firari 2 şüpheli aranıyor.

04.04.2024 19:28  Güncelleme: 19:31
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Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 5 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında, 31 Mart'ta mahallede oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan ve Emin Çelik'in öldüğü, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 şüpheliden 17'si güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.

Kavgada yaralanan 3 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da muhtarlık kavgasında 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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