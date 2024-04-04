Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında, 31 Mart'ta mahallede oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan ve Emin Çelik'in öldüğü, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 şüpheliden 17'si güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.
Kavgada yaralanan 3 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
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