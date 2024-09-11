Narin Güran cinayetinde avukat davadan çekildi - Son Dakika
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Narin Güran cinayetinde avukat davadan çekildi

Narin Güran cinayetinde avukat davadan çekildi

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetinde tutuklanan mahalle muhtarı amcası Salim Güran'ın avukatı davadan çekildiğini duyurdu.

11.09.2024 00:43
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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetinde tutuklanan mahalle muhtarı amcası Salim Güran'ın avukatı davadan çekildiğini duyurdu.

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi bulunmuş, gözaltına alınan mahalle muhtarı amcası Salim Güran, 2 Eylül'de sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

5 Eylül'de Salim Güran'ın avukatlığını üstlenen Seda Toğrul, müdafilik görevinden çekildiğini duyurdu. Toğrul, müdafilikten çekildiğini şu ifadelerle duyurdu:

"Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür. Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin'in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken anayasanın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de; dosyada gelinen aşamada sanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen diğer delileri de göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım. Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundaki sonraki müdafi olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağım. Adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağım." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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