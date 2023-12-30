Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı, uçaklar çevre illere yönlendirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jetin pistten çıkmasıyla havalimanı uçuşa kapatıldı. Kente iniş yapacak olan diğer uçaklar ise çevre illerin havalimanına yönlendirildi.

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan, TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jet, saat 11.30 sıralarında Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptığı esnada pistten çıkarak kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçaktan tahliye edilen mürettebat ve yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği pist uçuşa kapatılırken, Diyarbakır'a iniş yapacak uçaklar ise çevre illere yönlendirildi. Kaza ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından havalimanının uçuşlara açılacağı öğrenildi.