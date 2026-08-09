Diyarbakır'da Silahlı Saldırı Şüphelisi Tutuklandı
Diyarbakır'da bir iş yerine yapılan silahlı saldırının şüphelisi A.U. yakalanarak tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan şahıs tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenişehir ilçesindeki bir iş yerine 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının şüphelisi olduğu tespit edilen A.U. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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