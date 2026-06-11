Diyarbakır\'da Traktör Kazası: Sürücü Yaralandı

Şahinde Meral:

bu tür kazaların önüne geçmek için traktörlerin düzenli bakımları yapılmalı ve sürücülerin eğitimi sağlanmalı diye düşünüyorum hani işte her şeye para harcıyoruz ama temel güvenlik önlemlerine niye bu kadar az önem veriyoruz merak ediyorum umarım yaralı sürücü çabuk iyileşir