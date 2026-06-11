Diyarbakır'da Traktör Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Traktör Kazası: Sürücü Yaralandı

Diyarbakır\'da Traktör Kazası: Sürücü Yaralandı
11.06.2026 17:06
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Diyarbakır'da takla atan traktörün altında kalan sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da meydana gelen kazada takla atan traktörün altında kalan sürücüsü yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Bismil kara yolu Köseli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada traktörde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılan yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Traktör Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şeyma Şahin Şeyma Şahin:
    bu adamın yaşadığı şey çok kötü gelecek kaygısıyla baktığında işçiler zaten düşük ücretlerle çalışıyorken bu tür kazalardan sonra uğraşacakları tıbbi masrafları nasıl karşılayacaklarını merak ettim doğrusu 0 0 Yanıtla
  • Cenk Yildiz Cenk Yildiz:
    yazık canım insan trafikte bu kadar dikkat etmesi gerekiyor eski zamanlar da böyle işler olmuştur ama şimdi hız ve dikkatsizlik arttı 0 0 Yanıtla
  • Şahinde Meral Şahinde Meral:
    bu tür kazaların önüne geçmek için traktörlerin düzenli bakımları yapılmalı ve sürücülerin eğitimi sağlanmalı diye düşünüyorum hani işte her şeye para harcıyoruz ama temel güvenlik önlemlerine niye bu kadar az önem veriyoruz merak ediyorum umarım yaralı sürücü çabuk iyileşir 0 0 Yanıtla
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