Diyarbakır'da meydana gelen kazada takla atan traktörün altında kalan sürücüsü yaralandı.
Olay, Diyarbakır-Bismil kara yolu Köseli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada traktörde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılan yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da Traktör Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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