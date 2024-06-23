Diyarbakır'daki yangında can kayıpları artarken DEM'li vekiller LGBT derdine düştü - Son Dakika
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Diyarbakır'daki yangında can kayıpları artarken DEM'li vekiller LGBT derdine düştü

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Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında can kaybı sayısı artarken DEM Partili vekiller LGBT derdine düştü. İstanbul'daki Haliç Metro Köprüsü'ne çıkan DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, köprü korkuluklarına transları temsil eden paçavra astı. Skandal eylemin ardından harekete geçen polis ekipleri, DEM Partili vekillerin köprüye astığı paçavrayı indirdi.

23.06.2024 18:04
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Diyarbakır ile Mardin arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken DEM Partili vekiller skandal bir eyleme imza attı.

DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, İstanbul'daki Haliç Metro Köprüsü'ne çıkıp köprü korkuluklarına transları temsil eden paçavra astı.

Diyarbakır'daki yangında can kayıpları devam ederken DEM'li vekiller LGBT derdine düştü

POLİS, PAÇAVRAYI İNDİRDİ

İnfiale yol açan eylem sonrası ise polis ekipleri harekete geçti. Köprüye gelen polisler, DEM Partili milletvekillerinin köprüye astığı paçavrayı kısa sürede indirdi.

TAKSİM YÜRÜYÜŞE KAPATILDI

Öte yandan LGBT taraftarlarının sözde Onur Yürüyüşü'ne karşı İstanbul Valiliği Taksim meydanını kapattı. Taksim'e giden metrolar ikinci bir emre kadar durduruldu.

Diyarbakır'daki yangında can kayıpları devam ederken DEM'li vekiller LGBT derdine düştü

DİYARBAKIR VE MARDİN'DEKİ ANIZ YANGINLARI

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü. 15 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

Diyarbakır\'daki yangında can kayıpları artarken DEM\'li vekiller LGBT derdine düştü

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'daki yangında can kayıpları artarken DEM'li vekiller LGBT derdine düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ergun beyaz: çok normal dağlarda karı kız bulamayınca demekki birbirlerini ....... 66 8 Yanıtla
    ferhat eser: dem adını oğlan partisi olarak değiştirmeli 28 5
  • Taner Ozkaya: CHP olarak sonuna kadar DEM partili kardeşlerimizin yanındayız..bize ne yangından onu hükümet düşünsün.. 3 65 Yanıtla
    ferhat eser: Taner ben senin dikdörtgen bilirdim meğer senden yuvarlakmışsın 35 0 Kemsl: bastırdın mi doğru söyle? 22 0
  • ferhat eser: hiç bir şekilde Kürtleri Türkleri temsiz etmeyen bu parti KAPATILMALIDIR 28 2 Yanıtla
    Sabri İnce: Canı gönülden isteriz ama kapatmak çözüm değil ,alternatif partileri mevcut. Siyasi yasak getireceksin bir daha siyaset yapamayacaklar . 10 0
  • ferhat eser: demin yeni adı top partisi 23 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: kim bunlar ya bu günlerde çok sesleri çıkmaya başladı 16 1 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 7 0 Yanıtla
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