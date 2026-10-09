Diyarbakır Dicle'de okul güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Dicle'de okul güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı

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Diyarbakır Dicle\'de okul güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı
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Diyarbakır Dicle'de okulların güvenliği için Kaymakam Mustafa Atış başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, şiddetin önlenmesi ve gıda güvenliği ele alındı; eğitim yılının sorunsuz tamamlanması hedeflendi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, okulların güvenliği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin ele alındığı toplantı yapıldı.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış'ın başkanlığında yapılan toplantıya Yazı İşleri Müdürü Mahmut Laçin, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Amiri Erdoğan Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk ve birçok ilgili birim personeli katıldı. Okullarda güvenli ve huzur ortamında eğitim-öğretim çalışmalarının yapılmasının önemine vurgu yapan Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "Geleceğimiz olan öğrencilerimizin okullarında güvenli ve huzurlu ortamda eğitim almalarını önemsiyoruz. Hem sevgili öğrencilerimizin hem de onları yetiştiren eğitim camiamızın mensubu kıymetli öğretmenlerimizin sağlıklı, güvenli ve huzurlu ortamda ders işlemeleri için çalışıyoruz. Okul içi ve okul çevrelerinde gerekli güvenlik tedbirleri alarak, bu anlamda inşallah eğitim-öğretimi yılını sorunsuz bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, okullarda her türlü şiddetin önlenmesi, gıda güvenliği, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamı için alınan ve uygulanan kararların takipçisi olacağız. Bu vesileyle yarınlarımız olan sevgili öğrencilerimize daimi başarılar, kıymetli öğretmenlerimize kolaylıklar ve yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Diyarbakır3. SayfaGüvenlikGüncelEğitimDicleSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Dicle'de okul güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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