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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu ile seyir halindeki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'ın Ergani ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
31.12.2023 - 11:39,
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafriyat kamyonunun seyir halindeki otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Ergani istikametinden Diyarbakır istikametine doğru giden S.G. idaresindeki 31 AGF 279 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeki F.Ç. kontrolünde olan 06 BH 1076 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobilin içindeki baba A.Ç. (68), R.Ç. ve sürücü yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ergani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. A.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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