Diyarbakır Kayapınar\'da havai fişek ağacı yaktı, yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde atılan havai fişekler site içerisindeki ağaca isabet edip yanmasına neden oldu. Yangın ekiplerin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay Kayapınar ilçesi Diclekent mevkiinde meydana geldi. Gece saatlerinde atılan havai fişek, site içerisindeki bir ağaca isabet edip alev almasına neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, sitedeki evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.