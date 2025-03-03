Diyarbakır Lice'de 180 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır Lice'de 180 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır Lice\'de 180 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında toplam 180 kilo esrar ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti arasındaki bağı ortaya çıkarmak amacıyla Lice'nin Birlik Mahallesi'nde başarılı bir operasyon düzenledi.

03.03.2025 09:45
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen narko-terör operasyonlarında 180 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesi Birlik Mahallesi'nde icrasına başlanılan Şehit Uzman Jandarma I.Kad.Çvş. Yüksel Bayar narko-terör operasyonları başarıyla tamamlandı.

Operasyonlar kapsamında 177 kilogram toz esrar ve 3 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Lice'de 180 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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