Diyarbakır Lice\'de 180 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen narko-terör operasyonlarında 180 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesi Birlik Mahallesi'nde icrasına başlanılan Şehit Uzman Jandarma I.Kad.Çvş. Yüksel Bayar narko-terör operasyonları başarıyla tamamlandı.

Operasyonlar kapsamında 177 kilogram toz esrar ve 3 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı. - DİYARBAKIR