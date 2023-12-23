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Diyarbakır Silvan karayolunda kamyonet takla attı: 5 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır Silvan karayolunda kamyonet takla attı: 5 yaralı

Diyarbakır Silvan karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı. Kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Silvan karayolunda kamyonet takla attı: 5 yaralı
23.12.2023 - 12:58,
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Diyarbakır Silvan karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan kamyonet içindeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, 11.30 sıralarında Diyarbakır Silvan karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen transit, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoglu Devlet Hastanesine kaldırıldı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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