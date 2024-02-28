Diyarbakır Sur ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 12 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır Sur ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 12 yaralı

Diyarbakır Sur ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 12 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbirine çarptı ve 12 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

28.02.2024 17:33  Güncelleme: 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Sur ilçesi Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.S. idaresindeki 21 M 0079 plakalı şehir içi minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen S.G. kontrolündeki 07 BKF 423 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 21 ABG 132, 21 DR 261, 06 DRJ 842 plakalı otomobiller ile 21 HO 1097 plakalı özel halk otobüsünün kazaya karışması sonucu 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sur, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Sur ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 12 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 18:51:50. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Sur ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 12 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement