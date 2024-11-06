Dolandırıcıya 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Dolandırıcıya 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Samsun'da araç dolandırıcılığı yapan A.Y., 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

06.11.2024 17:10
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Samsun'da satılık araç ilanı vererek bir kişiyi dolandıran şahıs, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden B.A., bir e-ticaret sitesi üzerinden araç satışı ilanı veren A.Y. ile irtibata geçip, verilen hesap numarasına 9 bin lira kapora gönderdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan B.A. şikayetçi oldu. A.Y. hakkında "dolandırıcılık" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında A.Y., 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 15 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcıya 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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