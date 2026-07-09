Domaniç\'te İş Kazası: Genç Yaralandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, elektrikli testereyle çalışan 19 yaşındaki genç elinden yaralandı. Yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Bursa'nın İnegöl ilçesine getirilen yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Domaniç ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beritan S. (19) elektrikli daire testere ile kesim yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini testereye kaptırdı. Kazada genç iki parmağındar ağır şekilde yaralandı. Kanlar içinde kalan genç, yakınları tarafından özel araçla yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. İhbar üzerine harekete geçen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı yolda ambulansa alarak hastaneye ulaştırdı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilk tedavisi yapılan Beritan S., el cerrahisi müdahalesi için ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı. - BURSA