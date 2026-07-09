Domaniç'te İş Kazası: Genç Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Domaniç'te İş Kazası: Genç Yaralandı

Domaniç\'te İş Kazası: Genç Yaralandı
09.07.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 yaşındaki Beritan S., inşaatta elektrikli testereyle çalışırken elinden yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, elektrikli testereyle çalışan 19 yaşındaki genç elinden yaralandı. Yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Bursa'nın İnegöl ilçesine getirilen yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Domaniç ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beritan S. (19) elektrikli daire testere ile kesim yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini testereye kaptırdı. Kazada genç iki parmağındar ağır şekilde yaralandı. Kanlar içinde kalan genç, yakınları tarafından özel araçla yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. İhbar üzerine harekete geçen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı yolda ambulansa alarak hastaneye ulaştırdı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilk tedavisi yapılan Beritan S., el cerrahisi müdahalesi için ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

El Cerrahisi, İş Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, Domaniç, Kütahya, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Domaniç'te İş Kazası: Genç Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin basın toplantısına yoğun ilgi Gazeteciler tıka basa doldurdu NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1’i hafif 2 yaralı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı
NATO Zirvesi’nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
13:00
Dünya liderleri Ankara’ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 13:57:01. #7.13#
SON DAKİKA: Domaniç'te İş Kazası: Genç Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.