Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sazlık alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Dörtyol'da Sazlık Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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