Drift Yapan Kamyonet Yaya Çarptı: 17 Yaşındaki Sürücüye 226 Bin TL Ceza

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de drift atan kamyonet yaya Mehmet Y.'ye çarparak yaraladı, sürücüye ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada drift atan kamyonetin çarptığı yaya yaralandı. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 226 bin TL cezai işlem uygulandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Yeni Mahalle Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Berat T. (17) yönetimindeki 16 AIN 207 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün drift attığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Y.'ye (18) çarptı. Sürücü kaza yerinden kaçarken, yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından araştırma yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden plakayı tespit edip sürücüyü yakaladı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, kaza yerinden kaçma suçundan 46 bin TL ve drift atmaktan 140 bin TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, İnegöl, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 21:52:10. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.