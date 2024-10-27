Düğünde çıkan tartışma sırasında damat gelini herkesin gözü önünde tekme tokat dövdü - Son Dakika
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Düğünde çıkan tartışma sırasında damat gelini herkesin gözü önünde tekme tokat dövdü

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Mısır'ın başkenti Kahire'de bir düğün esnasında çekilen görüntü kısa sürede büyük ses getirdi. Neden çıktığı bilinmeyen tartışma sırasında damadın geline salonun orta yerinde tokat attığı ve hakaretler savurduğu görüldü.

27.10.2024 10:38
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Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen bir düğün töreninde yaşananlara ilişkin görüntüler infial yarattı.

Neden çıktığı belli olmayan tartışma sırasında damat, gelini ailelerin gözü önünde tekme tokat dövdü. Salonun orta yerinde geline tokat atan damada araya giren aile bireyleri engel olmaya çalışırken, yaşanan gerilime ilişkin görüntüler kısa sürede viral oldu.

Düğünde çıkan tartışma sırasında damat gelini herkesin gözü önünde tekme tokat dövdü

3-sayfa, Kahire, Mısır, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düğünde çıkan tartışma sırasında damat gelini herkesin gözü önünde tekme tokat dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • AHMET YILMAZ:
    Arap esekleri 163 87 Yanıtla
    Refik Durmua:
    sen nerenin eekisin 5 7
  • Mehmet Demirci:
    Türkiye’de olsaydı Tayyip’in yüzünden derdiniz 148 77 Yanıtla
    Volkan null:
    yok olm bu annnenin yuinden 7 1
    Muberra 25071978k:
    hahaha doğru valla 3 1
  • Ferhat Eser:
    Kadin hak etmistir 48 157 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaş bile galatasaraya böyle şiddet uygulamamıstır kadınlar çiçektir 108 83 Yanıtla
    Galatasaray:
    ne alaka saçma sapan bi yorum 2 2
    Sinan türkcephe:
    Şiddeti görürüz pazartesi 1 1
    Serkan Guler:
    Geldi gene Bos ısler muduru 1 1
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