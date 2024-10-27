Düğünde çıkan tartışma sırasında damat gelini herkesin gözü önünde tekme tokat dövdü

3.Sayfa

Geri sayım başladı! E-Devlet\'e müthiş bir hizmet daha geliyor

İsrail\'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

Tropik fırtına can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 126\'ya yükseldi

Beşiktaş Genel Kurulu\'nda büyük kavga! Yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu

Cem Garipoğlu\'nun mezarındaki sır! Poşetteki kan bir insana ait çıkmadı

Şevval Sam\'a konser için milyonlar ödeyen Tugay bakanlıktan yardım istedi

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen bir düğün töreninde yaşananlara ilişkin görüntüler infial yarattı.

Neden çıktığı belli olmayan tartışma sırasında damat, gelini ailelerin gözü önünde tekme tokat dövdü. Salonun orta yerinde geline tokat atan damada araya giren aile bireyleri engel olmaya çalışırken, yaşanan gerilime ilişkin görüntüler kısa sürede viral oldu.