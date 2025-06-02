Dursunbey\'de Otomobil Tren Yoluna Uçtu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobil, şarampolden tren yoluna uçtu. Otomobilin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Dursunbey ilçesine bağlı Beyel kırsalında meydana geldi. Mehmet B. idaresindeki 43 UN 665 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Otomobil tren yolunun kenarına düşerken, itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü,

sağlık ekipleri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tren yoluna düşen otomobil ise traktör yardımı ile çıkarıldı.

Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR