Düzce'de 2024'te 20 Kaza Kurbanı - Son Dakika
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Düzce'de 2024'te 20 Kaza Kurbanı

Düzce\'de 2024\'te 20 Kaza Kurbanı

Düzce'de 2024'te 1066 trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti, 1716 kişi yaralandı.

14.10.2024 10:21
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Düzce'de 2024 yılı içerisinde bin 66 trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybettiği bin 716 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İstanbul ve Ankara gibi önemli iki metropol arasında bulunan Düzce'de 2024 yılı Eylül ayında 143 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası, 144 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 267 kişi ise yaralandı.

2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise toplam bin 66 yaralamalı ve ölümlü, 962 maddi hasarlı kaza meydana gelirken kazalarda 20 kişi hayatını kaybederken bin 716 kişi ise yaralandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de 2024'te 20 Kaza Kurbanı - Son Dakika

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