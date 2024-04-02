Düzce\'de 32 Bin 440 Şahıs Sorgulandı, 25 Kişi Tutuklandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 32 bin 440 şahıs sorgulandı araması bulunan 47 şahıs gözaltına alınırken 25 kişi tutuklandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat denetimler sürüyor. Ekipler tarafından son bir hafta içinde yapılan uygulamada 32 bin 440 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 47 kişi gözlem altına alınırken 25 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 31 fişek ele geçirildi.

Yetkililer; huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler. - DÜZCE