Düzce'de Barakada Çıkan Yangında Cins Güvercinler Telef Oldu - Son Dakika
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Düzce'de Barakada Çıkan Yangında Cins Güvercinler Telef Oldu

Düzce'nin Kiremitocağı Mahallesi'nde bir barakada çıkan yangında, barakada bulunan cins ve değerli güvercinler telef oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

27.06.2024 18:20
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Düzce'de bir barakada yangın çıktı. Yangında barakada bulunan cins güvercinler telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kiremitocağı Mahallesi'nde Murat Deviren'e ait cins ve değerli güvercinlerin bulunduğu barakada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Barakanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında alevler bütün barakayı sardı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti.

İtfaiyenin söndürme görüntülerini çaresizce izleyen Murat Deviren, "İçinde cins ve değerli kuşlarım vardı. 40 yıldır kuş beliyorum. Güvercinlerimin hepsi yandı" diye konuştu.

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Barakada Çıkan Yangında Cins Güvercinler Telef Oldu - Son Dakika

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