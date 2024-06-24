Düzce'de Bayram Denetimlerinde 21 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Düzce'de Bayram Denetimlerinde 21 Kişi Gözaltına Alındı

Düzce\'de Bayram Denetimlerinde 21 Kişi Gözaltına Alındı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından bayram boyunca yapılan denetimlerde 29 bin 123 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 21 şahıs gözaltına alınırken 6'sı tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 4 adet kurusıkı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 119 fişek ve 21 adet kartuş ele geçirildi.

24.06.2024 13:28
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından bayram boyunca yapılan denetimlerde 29 bin 123 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 21 şahıs gözaltına alınırken 6'sı tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 17-23 Haziran tarihleri arasında yapılan uygulamada 29 bin 123 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 21 kişi gözlem altına alınırken 6'sı adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 4 adet kurusıkı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 119 fişek ve 21 adet kartuş ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Bayram Denetimlerinde 21 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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