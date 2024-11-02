Düzce\'de Gelin Arabası Yayaya Çarptı

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Düzce'de düğün için süslenerek hazırlanan gelin arabası, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Henüz gelin ve damadı alamadan kazaya karışan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Düzce'de meydana gelen kazada gelin arabası olarak süslenen B.G. idaresindeki 34 HGN 896 plakalı Opel marka otomobil, Kuyumcuzade Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan B.K. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, kaza sonrası ifadesi alınmak ve gerekli işlemleri yapılmak üzere Osman Çatana Polis Merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE