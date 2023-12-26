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Düzce'de boğazına yemek kaçan kişi Heimlich manevrası ile kurtarıldı - Son Dakika
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Düzce'de boğazına yemek kaçan kişi Heimlich manevrası ile kurtarıldı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, iş arkadaşının Heimlich manevrası sayesinde boğazına yemek kaçan kişi hayata döndü. İş arkadaşı, müdahale ederek kişiyi kurtardı. Olayı anlatan kişi, yaşadığı kurtuluş anını anlattı ve iş arkadaşına minnettarlığını dile getirdi. İş arkadaşı ise bu tür durumlar için her işletmede bu bilgilerin bulunması gerektiğini belirtti.

Düzce\'de boğazına yemek kaçan kişi Heimlich manevrası ile kurtarıldı
26.12.2023 - 15:04,  Güncelleme: 15:13
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Düzce'de boğazına yemek kaçan kişi Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan kişi, eski güvenlik görevlisinin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu. İş yerinde yemek yediği esnada boğazına yemek kaçan Selahattin İliksiz, iş arkadaşı Volkan Bıçakçı'nın müdahalesi ile hayata döndü. O anları anlatan İliksiz, "Yemek yiyordum. İş arkadaşım bir işe gidiyordu. O sırada ben öksürmeye başladım. Benim sesimi duyunca geri döndü. Ona sırtımı gösterdim ve boğulduğumu gösterip yardım istedim. Allah ondan razı olsun. Bu işi biliyormuş. Heimlich manevrası yapmış ben hiçbir şey hatırlamıyorum. 10 saniyeden sonrasını hatırlamıyorum. Bayılmıştım. Allah razı olsun beni kurtardı. Ölümden döndüm kendisine bir can borçluyuz" ifadelerini kullandı.

"İşletmelerde bu bilgiler mutlaka olmalı"

Tam dışarı çıkacağı esnada arkadaşının fenalaştığını fark eden Volkan Bıçakçı, "Selahattin bey ile işlerimiz vardı. Ben dışarı çıkmaya hazırlanırken, arkadaşımız öğlen yemeğini yiyordu. O ara bir ses duydum. Boğazına bir şey kaçmış gibiydi. Geri döndüm ayranı içince öksürmeye başladı. Başına gelip ne olduğuna baktım. Önce sırtına iki üç kez vurdum. Daha sonra bayıldığını görünce Heimlich manevrası yaptım ve boğazındakini çıkarttım. Sonra biraz rahatladı. Bankada daha önce güvenlik görevlisiydim. Orada eğitim almıştım. Bir de haberlerde çok görmüştüm. Daha önce başıma böyle bir olay gelmişti. Onlarda da yardımcı olmuştum. Allah'a şükür bir şey olmadı. Bütün işletmelerde işletme sahiplerinden çalışanlara kadar bu bilgiler olması gerekiyor. Hayat kurtarmak için bu bilgiler olması gerekiyor" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Düzce, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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