Düzce\'de Kırmızı Işıkta Bekleyen Minibüse Otomobil Çarptı, 1 Kişi Yaralandı

Düzce'de kırmızı ışıkta bekleyen minibüse otomobil çarptı, kazada 1 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Olimpiyat kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce'den Gölyaka istikametine seyir halinde olan Emre Y. idaresindeki 81 EY 325 plakalı BMW marka otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Durasi K. idaresindeki 81 AP 599 Mitsubishi marka minibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Emre Y. yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile yol tamamen trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Emre Y.'yi hastaneye götürürken, araçlar çekici vasıtası ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Öte yandan kaza çevredeki işletmelerin güvenlik kamerasına anb an yansıdı. - DÜZCE
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