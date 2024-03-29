Düzce\'de Kırmızı Işıkta Bekleyen Minibüse Otomobil Çarptı, 1 Kişi Yaralandı

Erzurum'da İftar Saatinde Trafikte Yanan Otomobil Korku Dolu Anlar Yaşattı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iftar saatinde seyir halinde olan bir otomobilde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Sürücü ve vatandaşların yardımıyla yangına müdahale edilirken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangının söndürülmesiyle birlikte herkes rahat bir nefes aldı.