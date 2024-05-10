Düzce\'de otomobil ile hafifi ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

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Düzce'de otomobil ile hafifi ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı'nda meydana geldi. A.Ç. idaresindeki 81 AD 666 plakalı otomobil ile Y.E.M. idaresindeki 81 EM 420 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ve 81 AD 666 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.D. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısmi olarak trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılarak trafiğe açıldı.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE