Yayla yolunda otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yayla yolunda otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Yayla yolunda otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
28.06.2026 19:41  Güncelleme: 19:56
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Düzce'de yayla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralanırken, araçtaki diğer 2 kişi hafif yaralı kurtuldu.

Düzce'de yayla yolunda otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Uğur köyü Oda Yeri Yaylası yolunda S.D. yönetimindeki 35 DP 603 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Dere yatağına yakın noktaya düşen araçtaki 3 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sürücü S.D.'yi bulunduğu yerden sedyeyle çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan diğer 2 kişinin ise kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin hastaneye gitmeleri yönündeki önerisine rağmen iki kişinin de tedaviyi kabul etmediği belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Düzce, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yayla yolunda otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

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