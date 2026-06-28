Yayla yolunda otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Düzce'de yayla yolunda otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Uğur köyü Oda Yeri Yaylası yolunda S.D. yönetimindeki 35 DP 603 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Dere yatağına yakın noktaya düşen araçtaki 3 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sürücü S.D.'yi bulunduğu yerden sedyeyle çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan diğer 2 kişinin ise kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin hastaneye gitmeleri yönündeki önerisine rağmen iki kişinin de tedaviyi kabul etmediği belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE