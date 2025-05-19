Düzce\'de Suç Denetimleri: 60 Gözaltı, 17 Tutuklama

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde araması bulunan 60 şahıs gözaltına alınırken, 17 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 12-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamada 27 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 60 kişi gözaltına alınırken, 17 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 2 adet kurusıkı, 3 adet tabanca, 1 av tüfeği, 16 mermi, 1 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - DÜZCE