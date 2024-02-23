Düzce'de Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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Düzce'de Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

Düzce\'de Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir köyde bulunan tek katlı ahşap ev, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Köylüler, evin yanışını korku dolu gözlerle izledi.

23.02.2024 10:26  Güncelleme: 10:30
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DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde tek katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. Köylüler, alevler arasında kalan evin yanışını korku dolu gözlerle izledi.

Olay, gece saatlerinde Yayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep B.'ye ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Alevleri gören köylüler Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Köy sakinleri ise itfaiye ekipleri gelinceye kadar alev topuna dönen evin yanışını korku dolu gözlerle izledi. Yangında can kaybı olmazken, ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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