Düzce'de son bir hafta içinde yapılan trafik denetimlerinde 5 bin 507 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 904 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 143 araç trafikten men edildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürdü. Son bir hafta içinde gerçekleştirilen uygulamalarda 5 bin 507 araç ve sürücü denetlendi. Denetimler kapsamında 307 motosiklet kontrol edilirken, 10 okul servisi de incelemeden geçirildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 904 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 143 araç trafikten men edildi.

Trafik denetimlerinde hız ihlali nedeniyle 213, kırmızı ışık ihlali nedeniyle 54, kask kullanmama nedeniyle 28, emniyet kemeri takmama nedeniyle 18, alkollü araç kullanma nedeniyle 12 ve seyir halinde telefon kullanma nedeniyle 10 sürücüye işlem yapıldı.

Bunun yanı sıra 9 sürücüye ses ve gürültü, 8 sürücüye ise abartı egzoz ihlali nedeniyle cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin süreceğini vurguladı.