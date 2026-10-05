Düzce\'de trafikte kalan ambulans, Bölge Trafik ekiplerince sinyalizasyonla geçirildi

Düzce'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle oluşan yoğunlukta ambulans trafikte kaldı. Bölge Trafik ekipleri, sinyalizasyon sistemine müdahale ederek ambulansın hızla geçişini sağladı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasının ardından bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araç trafiğinin kilitlenmesi üzerine olay yerine ulaşmaya çalışan ambulans da yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Durumu fark eden Bölge Trafik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ambulansın zaman kaybetmemesi için kavşaktaki sinyalizasyon sistemine müdahalede bulundu. Trafik akışını düzenleyen ekipler, ambulansa geçiş koridoru oluşturarak sağlık ekibinin bölgeden hızla geçmesini sağladı.

Polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ambulans, yoğun trafikten çıkarak yoluna devam etti.