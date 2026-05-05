Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, takipli narkotik faaliyetler kapsamında S.K., A.B., B.K., R.Y., İ.K., S.Ç., A.Ç. ve M.H.S. isimli şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları yönünde ihbar üzerine Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların işyerleri ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet kenevir bitkisi, 5 gram sentetik kannabinoid maddesi, 15 adet sentetik ecza hap, gram methamfetamin maddesi, 39 adet ekstazi ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Savcılığın talimatı ile şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikata başlanırken uyuşturucu madde ticareti suçundan D.B. isimli şahıs, uyuşturucu madde kullanma suçundan S.Ç isimli şahıs tutuklandığı bildirildi. - DÜZCE