Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Düzce'de düzenlenen operasyonda 2 uyuşturucu satıcısı ve irtibatta oldukları 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aziziye Mahallesi'nde N.A. ve G.Ö. isimli şahısların uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan baskında şahıslara ait ev ve araçlarda yapılan aramada 47 gram sentetik kannobinoid maddesi, 107 gram sıvı sentetik kannobinoid hammaddesi, 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 2 şahıs ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ö.K., C.K., A.G., H.K., Ü.Ç., M.Ö. ve U.A. da yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcıları N.A. ve G.Ö. tutuklanırken, 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE