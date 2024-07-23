Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

3.Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı tutuklanırken, uyuşturucu kullanan bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu satışı, bulundurulması ve kullanılmasına yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışma yaptı. Yapılan çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan S.Y.(50), uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan işlem yapılan G.G. (27) isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 110 adet sentetik ecza, 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli S.Y. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE