Düzce'de narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, satışa hazır 60 parça halinde toplam 126 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Kasım 2026 tarihinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin bulunduğu araçta ekipler tarafından yapılan detaylı aramada, satışa hazır 60 parça halinde toplam 126 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında Muhammet T.M., Mert Ali K., Uğurcan A. ve Ensar A. gözaltına alındı.

Üniversite öğrencisi de tutuklandı

Şüpheliler arasında Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi 21 yaşındaki Mert Ali K.'nin de yer aldığı öğrenildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan (TCK 188) haklarında adli işlem başlatılan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Muhammet T.M., Mert Ali K. ve Uğurcan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi; Ensar A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin geçmişte herhangi bir suç kaydı olmadığı öğrenildi.