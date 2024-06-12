Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu madde satın alan 5 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucunda Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler Ö.Ç ve S.T isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan 2 şahıs Başsavcılık tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 5 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem gerçekleştirildi. - DÜZCE