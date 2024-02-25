Düzce'de uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Düzce\'de uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda N.K., U.Ö. ve E.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 206 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

25.02.2024 20:19  Güncelleme: 20:20
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Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.K., U.Ö. ve E.Ö. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 4 parça halinde 206 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkartıldıkları sulh ceza mahkemesince tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Düzce, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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