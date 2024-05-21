Düzce\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.T. polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Ekipler, F.T. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığına ilişkin bilgiler edinilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandı. Şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilmesi üzerine şüphelinin üzerinde ve ikamette yapılan aramalarda 3 parça halinde 4 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi. F.T. isimli şüpheli şahıs Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüpheli şahıstan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 kişi hakkında ise uyuşturucu madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılmıştır. - DÜZCE