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Düzce'de Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi. 28 gram Kubar Esrar, 3 gram Metamfetamin, 2 gram Bonzai, 4 adet Lyrica, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 bin 120 paket kaçak sigara bulundu. 19 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan işlem yapıldı.

Düzce\'de Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi
20.12.2023 - 12:07,
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan uygulamada uyuşturucu, kaçak sigara ele geçirildi.

Düzce'de güvenlik güçleri yaptıkları uygulamalarla suçlulara geçit vermiyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerinin 11-18 Aralık 2023 tarihleri arasında icra ettikleri önleyici faaliyetlerde 28 gram Kubar Esrar, 3 gram Metamfetamin, 2 gram Bonzai, 4 adet Lyrica, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yapılan uygulamalarda 19 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, 1 kişi hakkında ise kaçakçılık suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Jandarma, Düzce, Güvenlik, Uyuşturucu, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika


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