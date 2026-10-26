Düzce Gölyaka'da tek başına yaşayan 55 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Muhapdede köyünde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Muhapdede köyündeki evinde tek başına yaşayan ve kalp hastası olduğu belirtilen 55 yaşındaki S.A., ikametinde ölü bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.